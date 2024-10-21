Россиянам в походах важен надежный транспорт и экипировка

Опрос россиян, проведенный Группой компаний "СЕВЕР", показал, что больше половины наших сограждан готовы рискнуть и отправиться в экстремальное путешествие, если им будет предоставлен надежный транспорт (31,2%), а государственные службы помогут выбраться из передряг (45,6%).