Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    От этого идиота суеты много, а толку  ноль. Этого чмошника уже никто в серьез не воспринимает. От него исходит один з...Россия не имеет п...
  • Александр Данилов
    Лягушек объелся????Россия не имеет п...
  • Svetlana Kuzmina
    Радостно, что американцы, наконец-то, осознали, что Демпартия США это ни только партия войны, но и партия ненавидящая...Рейтинг популярно...

Украинский Генштаб спустя 3 дня признал потерю Суджи в Курской области

Украинский Генштаб спустя 3 дня признал потерю Суджи в Курской области

Украинский Генштаб наконец нашёл в себе силы признать отступление ВСУ из Суджи. Генштаб Украины сообщает, что за прошедшие сутки в ходе боев в Курской области  произошло 19 боестолкновений, российские войска нанесли 34 авиаудара, сбросив 63 авиабомбы и совершили 243 артиллерийских обстрела, в том числе 5 — из РСЗО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх