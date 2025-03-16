Украинский Генштаб спустя 3 дня признал потерю Суджи в Курской области

Украинский Генштаб наконец нашёл в себе силы признать отступление ВСУ из Суджи. Генштаб Украины сообщает, что за прошедшие сутки в ходе боев в Курской области произошло 19 боестолкновений, российские войска нанесли 34 авиаудара, сбросив 63 авиабомбы и совершили 243 артиллерийских обстрела, в том числе 5 — из РСЗО.