Основы тайм-менеджмента

Время — единственная валюта, которую нельзя заработать, одолжить или вернуть. Его нехватка ощущается острее, чем финансовый кризис, а умение управлять минутами становится сверхспособностью в мире, где каждый стремится успеть всё.
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