Федоров считает, что Овечкин захочет еще поиграть в НХЛ, когда побьет рекорд Гретцки

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наверняка захочет еще поиграть на высоком уровне после того, как установит новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.