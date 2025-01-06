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Федоров считает, что Овечкин захочет еще поиграть в НХЛ, когда побьет рекорд Гретцки

Федоров считает, что Овечкин захочет еще поиграть в НХЛ, когда побьет рекорд Гретцки

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наверняка захочет еще поиграть на высоком уровне после того, как установит новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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