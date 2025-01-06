Федоров считает, что Овечкин захочет еще поиграть в НХЛ, когда побьет рекорд Гретцки

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наверняка захочет еще поиграть на высоком уровне после того, как установит новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии