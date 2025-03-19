Психолог перечислила главные причины повышенной тревожности

Психолог Юлия Габерштейн рассказала, от каких причин зависит развитие повышенной тревожности.В беседе с «Радио 1» в среду, 19 марта, специалист отметила, что чаще всего на развитие тревожности влияют детские травмы.
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