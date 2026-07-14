Новые флагманы Huawei показали вживую сразу после анонса: качественные фото Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro 5G

Обе модели получили OLED-дисплеи LTPO, камеры с переменной диафрагмой, аккумуляторы на 6000 мА•ч и защиту IP68/IP69Сразу после глобальной презентации в Сети мы сделали качественные фотографии новых флагманов Huawei — Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro 5G.