🌲 Жёлтый туман: на Южном берегу Крыма начался сезон «цветения» сосны В период опыления хвойных деревьев воздух в заповеднике становится более целебным.
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🌲 Жёлтый туман: на Южном берегу Крыма начался сезон «цветения» сосны В период опыления хвойных деревьев воздух в заповеднике становится более целебным.