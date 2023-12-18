В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских политиков и бизнесменов

Более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков, в том числе олигарха Виктора Пинчука и экс-нардепа Андрея Сенченко, было на днях конфисковано крымскими властями.
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