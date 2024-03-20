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Военное обозрение

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

Дональд Трамп должен иметь иммунитет и не преследоваться за действия, совершенные в бытность президентом США, так как этот прецедент отрицательно скажется на всех следующих президентах страны, утверждают адвокаты американского экс-президента.

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