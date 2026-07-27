В Сочи появились новые места для отдыха туристов

В Сочи появились новые места для отдыха туристовСочи продолжает принимать большое количество гостей. Сейчас на курорте работают около 250 туристических объектов, в том числе природные достопримечательности.
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