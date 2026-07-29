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Glencore Sees $3.3 Billion Trading Profit as Iran War Rattles Oil Markets

Commodity producing and trading giant Glencore expects to post a profit of $3.3 billion in its marketing division for the first half of the year, as extreme market volatility during the Iran war generated windfall earnings for the energy commodity traders.

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