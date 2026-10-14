Проект бюджета Петербурга на 2027–2029 годы передан в городской парламент: совокупные расходы на трехлетний период запланированы в объеме 5,116 трлн рублей, а первое чтение документа предварительно назначено на 3 ноября.
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