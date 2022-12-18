Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Раскидывают по городу»: массированные обстрелы Донбасса и чудовищная ложь Украины

«Раскидывают по городу»: массированные обстрелы Донбасса и чудовищная ложь Украины

С каждой неделей возрастает интенсивность ударов нацистской сволочи по Донбассу. Так, 15 декабря зафиксирован самый массированный обстрел Донецка в истории: нелюди прицельно били по кафедральному Спасо-Преображенскому собору, корпусам Донецкого национального технического университета, школам, детским садам, торговым центрам, многоквартирным домам; 16-го сосредоточились на обстрелах жилого сектора в густонаселённых районах, обстреляли пассажирский автобус; 17-го били по больницам, корпусам Донецкой академии управления и государственной службы, пансионату, снова по многоквартирным домам.

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