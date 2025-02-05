Депутат Гусев: запрет продажи алкоголя до 21 года поможет создать трезвую страну

Запрет продажи алкогольных напитков людям младше 21 года поможет создать трезвую страну. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС.