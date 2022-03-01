Медведев об уходе «Йокерита» и Риги из КХЛ: «Лига это преодолеет. Вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею»

Александр Медведев высказался об уходе из КХЛ «Йокерита» и рижского «Динамо». «КХЛ преодолеет эту ситуацию, и скорее вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх