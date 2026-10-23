ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Количество ветеранов СВО, открывших индивидуальное предпринимательство и собственное дело, выросло в три раза на Ставрополье в 2026 году.
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