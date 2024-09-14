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Закон, порядок, государство

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Артисты творческой группы ЦОК ВКС концертными номерами поздравили победителей и призеров открытого чемпионата 334 ГЦБП и ПЛС МО РФ по мини-футболу

Артисты творческой группы ЦОК ВКС концертными номерами поздравили победителей и призеров открытого чемпионата 334 ГЦБП и ПЛС МО РФ по мини-футболу

По завершению мероприятия артистам вручили благодарственные письма от командования воинской части. .

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