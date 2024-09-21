Тайны, которые до сих пор сокрыты от людей.

МГ

Малик Гумеров

Нет .... , человек начал думать ,.... вышел из людского(овечьего) стада .... , .... и начал оглядываться , осмыслять ..... - ступил на тропу очеловечивания !!! ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ ! Ошибки , заблуждения .... будут , как у всех пионеров-первопроходцев .... , исправляемые в ходе движения.... ! Главное вектор движения божеский - верный!