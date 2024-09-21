Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Надо же, так марксизм изобразить. Что угодно, лишь бы не трогали частную собств .Тайны, которые до...
  • Малик Гумеров
    Нет .... , человек начал думать ,.... вышел из людского(овечьего) стада .... , .... и начал оглядываться , осмыслять ...Тайны, которые до...
  • владимир бандышевский
    Вот человек накурился знатно.Тайны, которые до...

Тайны, которые до сих пор сокрыты от людей.

Тайны, которые до сих пор сокрыты от людей.

Планета Земля и большая часть нашей Вселенной находится под заклинанием! . Буду здесь раскрывать Тайны которые до сих пор сокрыты от людей.

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Комментарии
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владимир бандышевский
Вот человек накурился знатно.
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Нет .... , человек начал думать ,.... вышел из людского(овечьего) стада .... , .... и начал оглядываться , осмыслять ..... - ступил на тропу очеловечивания !!!                                                                      ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНУЮ  ДОРОГУ !       Ошибки , заблуждения .... будут , как у всех пионеров-первопроходцев .... , исправляемые в ходе  движения.... !      Главное вектор  движения  божеский - верный!
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12 час.
алекс кузь
Надо же, так марксизм изобразить. Что угодно, лишь бы не трогали частную собств .
Ответить
5 час.

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