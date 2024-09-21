Планета Земля и большая часть нашей Вселенной находится под заклинанием! . Буду здесь раскрывать Тайны которые до сих пор сокрыты от людей.
Тайны, которые до сих пор сокрыты от людей.
Комментарии
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владимир бандышевский
Вот человек накурился знатно.
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Нет .... , человек начал думать ,.... вышел из людского(овечьего) стада .... , .... и начал оглядываться , осмыслять ..... - ступил на тропу очеловечивания !!! ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ ! Ошибки , заблуждения .... будут , как у всех пионеров-первопроходцев .... , исправляемые в ходе движения.... ! Главное вектор движения божеский - верный!
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12 час.
алекс кузь
Надо же, так марксизм изобразить. Что угодно, лишь бы не трогали частную собств .
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5 час.
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