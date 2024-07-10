Первая ласточка: в Саратове с 1 сентября открывается артиллерийское училище

СВО на Украине стала страшнейшим испытанием для России и ее армии, которая оказалась не вполне готова к широкомасштабной войне конвенциальными способами, поскольку основная ставка делалась на ядерное сдерживание и компактную профессиональную армию для проведения специальных военных операций где-то на периферии или за рубежом.
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