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Первая ласточка: в Саратове с 1 сентября открывается артиллерийское училище

Первая ласточка: в Саратове с 1 сентября открывается артиллерийское училище

СВО на Украине стала страшнейшим испытанием для России и ее армии, которая оказалась не вполне готова к широкомасштабной войне конвенциальными способами, поскольку основная ставка делалась на ядерное сдерживание и компактную профессиональную армию для проведения специальных военных операций где-то на периферии или за рубежом.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Ктоэто пишет Россия не готова была к войне ? А кто к ней готов был? По-моему ее никто не хотел дать отпор мы всегда готовы и провокаторы заткнитесь лучше!
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