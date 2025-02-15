Начались съемки второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный заново” Изд...

Начались съемки второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный заново”Издание Soap Central сообщает о том, что студия Marvel уже начала съемки второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный заново” – еще до премьеры первого сезона.
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