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Макгрегор призвал президента Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Макгрегор призвал президента Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice призвал президента США Джо Байдена к немедленной отставке после оговорок на саммите НАТО в Вашингтоне.

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