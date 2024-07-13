Макгрегор призвал президента Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice призвал президента США Джо Байдена к немедленной отставке после оговорок на саммите НАТО в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии