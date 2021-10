1. CATL будет поставщиком для нового клиента в США Ведущий производитель аккумуляторов для электромобилей в мире, современная китайская компания Amperex Technology Co Ltd (CATL), согласилась поставлять свою продукцию для нового американского производителя коммерческих электромобилей, пополнив свой растущий список сделок с мировыми автопроизводителями, начиная от Tesla Inc до Volkswagen AG и General Motors Co.