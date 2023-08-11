Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Елена Рыбакина уверенно обыграла Слоан Стивенс на турнире в Монреале. В ночь на 11 августа в Монреале прошел матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина встречалась со Слоан Стивенс.