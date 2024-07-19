«Бронетранспортёры, лёгкие танки и САУ»: Франция готовит для Украины большой пакет военной помощи Франция нарастит военную поддержку Украины, Париж готовит новый пакет военной помощи для Киева, включив в него большое количество бронетехники и самоходных артиллерийских установок.
Комментарии
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Александр Макеев
А разве невозможно всю эту от иностранных нацистов "помощь" нацистской Украине уничтожать в портах выгрузки, на железной дороге, на автомобильных дорогах, в тоннелях? Надо действовать так, чтобы на фронт не попадала иностранная нацистская военная техника, нацистские боеприпасы и банды иностранных нацистских террористов "добровольцев"!
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