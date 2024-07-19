«Бронетранспортёры, лёгкие танки и САУ»: Франция готовит для Украины большой

Александр Макеев

А разве невозможно всю эту от иностранных нацистов "помощь" нацистской Украине уничтожать в портах выгрузки, на железной дороге, на автомобильных дорогах, в тоннелях? Надо действовать так, чтобы на фронт не попадала иностранная нацистская военная техника, нацистские боеприпасы и банды иностранных нацистских террористов "добровольцев"!