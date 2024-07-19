Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    При капитализме, так и будем коррупционеров сажать, природа у капитала такая.Бывший замминистр...
  • petuhova_iv Петухова
    Заводы и фабрики отдать народу.Бывший замминистр...
  • petuhova_iv Петухова
    БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ  ЭТИ проблемы!!!Бывший замминистр...
«Бронетранспортёры, лёгкие танки и САУ»: Франция готовит для Украины большой

«Бронетранспортёры, лёгкие танки и САУ»: Франция готовит для Украины большой пакет военной помощи Франция нарастит военную поддержку Украины, Париж готовит новый пакет военной помощи для Киева, включив в него большое количество бронетехники и самоходных артиллерийских установок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
А разве невозможно всю эту от иностранных нацистов &quot;помощь&quot; нацистской Украине уничтожать в портах выгрузки, на железной дороге, на автомобильных дорогах, в тоннелях? Надо действовать так, чтобы на фронт не попадала иностранная нацистская военная техника, нацистские боеприпасы и банды иностранных нацистских террористов &quot;добровольцев&quot;!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх