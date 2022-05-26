Пушилин заявил о спрятавшихся украинских военных на территории «Азовстали»

Денис Пушилин сообщил, что на территории «Азовстали» продолжают прятаться украинские военные. На территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» нашли спрятавшихся украинских военных, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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