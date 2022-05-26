Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

214 подписчиков

Пушилин заявил о спрятавшихся украинских военных на территории «Азовстали»

Денис Пушилин сообщил, что на территории «Азовстали» продолжают прятаться украинские военные.    На территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» нашли спрятавшихся украинских военных, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх