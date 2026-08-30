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За рулем

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Раскрыта стоимость владения автомобилем в 2026 году

Раскрыта стоимость владения автомобилем в 2026 году

В ходе выступления на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге директор маркетингового агентства «Национальное Агентство Промышленной Информации» (НАПИ) Татьяна Арабаджи предоставила любопытные данные о стоимости владения некоторых китайских и российских автомобилей.

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