В Орле пожарные спасли жилой дом от огня

На тушение пожара в Орле выехали 19 человек и 5 единиц спецтехники, угрозы для людей не было.Вчера вечером, 31 августа, в Орле произошёл пожар.
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