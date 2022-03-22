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Григорян: Расширение РПЛ откроет дорогу для всякой нечисти, для тотализатора и договорных игр

Григорян: Расширение РПЛ откроет дорогу для всякой нечисти, для тотализатора и договорных игр

Известный российский тренер Александр Григорян, ныне возглавляющий женскую команду ЦСКА, прокомментировал решение клубов РПЛ о расширении числа команд до 18.

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