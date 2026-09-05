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Татар-информ

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Россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты

Россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты

Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов.

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