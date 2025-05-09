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10 фактов из жизни Пушкина, которые от нас всегда скрывали

10 фактов из жизни Пушкина, которые от нас всегда скрывали

Жизнь Александра Сергеевича Пушкина изучена и описана сотнями исследователей со всего мира. Известны мельчайшие детали его творчества, быта и личных отношений, восстановленные по личным записям, воспоминаниям современников и архивным документам.

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Алекс Сэм
Опять статья один абзац и никаких десяти фактов
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