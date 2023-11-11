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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы

Диаспоры учат русских жизни: Этническая мафия проникает в школы

Алексей Кочетков возмущён тем, что диаспоры учат русских людей жизни. Он забил тревогу, указав на то, что, по сути, этническая мафия проникает в школы России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Когда  Германия  победила  Францию  в  1871  году, Вильгельм Первый  сказал, что  войну  выиграли  его генералы. На  что  Бисмарк  ответил  ему - войну  эту  выиграли учителя, что  учили  детей, будущих солдат. Так чем у  научить могут  такие продажные шкуры, как эта  директриса?
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13 час.
Игорь Семиреченский
Увы, но уместней было бы упрекать не Россию, а именно только благодаря России и СССР уцелевшие и выжившие народы за то, что не спешат благодарно помочь русским, вновь осаждённым врагами. Так что уже и во мне, 70-летнем недобитом коммуняке, после украинского Майдауна всё крепнет убеждение, что и прочие наши бывшие братья и сёстры по СССР, не говоря уж о зарубежных &quot;братнёрах&quot;, всё более и более из своих некогда Россией и Советским Союзом спасённых, возрождённых и обогатившихся взаимно наций перерождаются в одно и то же стадо неблагодарных свиней, не так ли, чы зрозумило, алаверды, азохн вэй? А наше дело всегда правое, победа будет за нами! &lt;img src=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/7en94k1tqsmi0h2/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B2.jpg?dl=0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;
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11 час.
Людмила Голованова
Мин.образование!АУ?! ПРОСНИТЕСЬ!  Поднимите свои задницы и решите эти вопросы! Хватит спать! Иначе простите все!
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2 час.

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