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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⁉️ «Зачем угрозы для Крыма»: Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что не понимает, зачем США поддержали госпереворот на Украине Президент России отмечает, что никакого смысла в этом не было, так как Янукович уже дал согласие на досрочные выборы, в которых у него не было шансов победить.

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