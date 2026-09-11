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Гранат рассказал, почему Сафонову будет тяжело стать обладателям награды имени Яшина

Гранат рассказал, почему Сафонову будет тяжело стать обладателям награды имени Яшина

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, почему голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову будет тяжело стать обладателям награды имени Льва Яшина.

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