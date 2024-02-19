Пассажирский самолет Embraer при взлете в Белграде повредил фюзеляж

В Сербии самолет вернулся в аэропорт, едва набрав высоту и сделав несколько кругов. Взлетая, он повредил фюзеляж об огни взлетно-посадочной полосы, сообщил Breaking Aviation News & Videos в X (бывшем Twitter).
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