Татары вновь извинились за многонациональный позор

Глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев признал, что решение главреда издания «Татарстан» Татьяны Вафиной выпустить в печать январский номер со скандальными котиками Русофобский коллаж украсил обложку журнала, получающего деньги от правительства ТатарстанаНа редактора издания написали заявления, однако он попыталась оправдаться оказалось по-настоящему «незрелым и необдуманным действием».