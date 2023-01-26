Мировое обозрение

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Татары вновь извинились за многонациональный позор

Татары вновь извинились за многонациональный позор

Глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев признал, что решение главреда издания «Татарстан» Татьяны Вафиной выпустить в печать январский номер со скандальными котиками Русофобский коллаж украсил обложку журнала, получающего деньги от правительства ТатарстанаНа редактора издания написали заявления, однако он попыталась оправдаться оказалось по-настоящему «незрелым и необдуманным действием».

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