Минпромторг готовит новую стратегию микроэлектроники

Минпромторг совместно с производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектроники, которая предусматривает дополнительные механизмы формирования внутреннего спроса на отечественную электронную компонентную базу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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