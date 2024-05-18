Российские саперы дистанционно минируют пути прорыва ВСУ

В работе помогают FPV-дроны Бойцы батальона специального минирования «Феникс» инженерно-саперной бригады Южного военного округа дистанционно заминировали несколько возможных путей нападения ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, сообщает ТАСС.
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