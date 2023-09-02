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КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», «Динамо» сыграет со СКА

«Авангард» будет противостоять «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», московское «Динамо» сыграет со СКА.

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