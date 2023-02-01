1 февраля состоится встреча министров ОПЕК+. В начале октября страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, несмотря на призывы США увеличить добычу, чтобы снизить цены на топливо и помочь мировой экономике.