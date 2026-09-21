«Звездные войны» на грешной земле

Спасет ли лазерная ПВО от вездесущих беспилотников: от секретных разработок к реально существующему оружию Испытания британской лазерной системы DragonFire, 2024 годчитайте на monocle.
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