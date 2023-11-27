Что интересного почитать с детьми? Мы знаем ответ!

Осень — время для новых книжных приключений! Мы собрали для вас самые главные книжные новинки этого месяца, которые которые увлекут любого ребенка! Анастасия Строкина «Загадки Солнечной системы», издательство МИФ На небольшом острове живет небесный наблюдатель Аструс.