Китайский 600-сильный водородный двигатель прошёл стандарт China VI

Зачем водородные двигатели, если есть топливные элементы? В дискуссии о декарбонизации транспорта водородные двигатели внутреннего сгорания (H₂-ICE) нередко отходят на второй план — перед топливными элементами и полностью электрическим транспортом.
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