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Форвард «Спартака» Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики. Команда разгромила Белиз (7:0) в первом матче финала квалификации Кубка КОНКАКАФ

Команда разгромила Белиз (7:0) в первом матче финала квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ. Турнир под эгидой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна пройдет в США и Канаде в июне-июле этого года.

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