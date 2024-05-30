24 мая в нашем детском саду прошло родительское собрание для родителей наших будущих воспитанников.На родительском собрании были освещены такие вопросы:- какие документы необходимы для зачисления в детский сад .
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