«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ

Британские инструкторы во время обучения украинских боевиков прививали им ненависть к русским. Об этом рассказывает пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ на видео, опубликованном министерством обороны России.
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