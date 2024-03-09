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«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ

«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ

Британские инструкторы во время обучения украинских боевиков прививали им ненависть к русским. Об этом рассказывает пленный военнослужащий 24-й бригады ВСУ на видео, опубликованном министерством обороны России.

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