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Хохлов о будущем: «Скоро все узнаете, есть официальный сайт «Сочи»

Хохлов о будущем: «Скоро все узнаете, есть официальный сайт «Сочи»

Главный тренер южан выразил мнение после матча со «Спартаком» (0:1) в Мир РПЛ. — Вы остаетесь в «Сочи»? — Скоро все узнаете, есть официальный сайт команды, — сказал Хохлов.

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