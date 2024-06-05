Предварительной причиной пожара в ресторане «Хочу Пури», который расположен в здании-памятнике культурного наследия, стало возгорание жировых отложений в воздухоотводе, сообщили в прокуратуре.
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Предварительной причиной пожара в ресторане «Хочу Пури», который расположен в здании-памятнике культурного наследия, стало возгорание жировых отложений в воздухоотводе, сообщили в прокуратуре.