И снова снег в Петербурге. Как и предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 1,2 и 3 ноября - дни мокрого снега в городе.
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И снова снег в Петербурге. Как и предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 1,2 и 3 ноября - дни мокрого снега в городе.