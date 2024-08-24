Два пострадавших сотрудника колонии Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии

В состав группы, которая расследует дело включены наиболее опытные следователи и криминалисты После захвата заключенными исправительной колонии ИК-19 Суровикино Волгоградской области два пострадавших сотрудника находятся в тяжелом состоянии.
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