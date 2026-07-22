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Царьград

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COMEX зафиксировала рост цен на золото до $4100 впервые с июля

COMEX зафиксировала рост цен на золото до $4100 впервые с июля

На бирже COMEX стоимость фьючерсов на золото с поставкой в августе 2026 года впервые с 14 июля 2026 года превысила отметку $4 100 за тройскую унцию.

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